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ЕС выделил Армении €1,5 млн на СМИ

Армения получила от Евросоюза €1,5 млн на «укрепление независимых СМИ»
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Армения получила от Евросоюза €1,5 млн на «укрепление независимых СМИ». Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе.

«Для поддержки информационной экосистемы Армении ЕС объявил о выделении нового пакета в размере 1,5 миллиона евро на укрепление независимых СМИ», — говорится в заявлении.

Также представители ЕС поблагодарили Армению за сотрудничество в сфере предотвращения обхода санкций и договорились «продолжить коллективные усилия в этом направлении».

В Брюсселе подчеркнули, что будут помогать Еревану бороться «с манипуляцией информацией и вмешательством извне, дезинформацией и киберугрозами» и поддержали приверженность страны демократическим реформам.

До этого сообщалось, что Армения получит €270 млн грантов для привлечения инвестиций в рамках плана Евросоюза по повышению устойчивости и росту.

Ранее Пашинян заявил, что армянское общество позитивно относится к сближению с Евросоюзом.

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