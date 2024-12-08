Пашинян в Париже встретился с Макроном и Трампом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Париже пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом армянский премьер написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), проиллюстрирова в пост фотографией.

«Во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери представилась хорошая возможность пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном», — написал Пашинян.