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Трамп обвинил Путина в желании «забрать все» на Украине

Axios: Трамп заявил Макрону, что Путин хочет забрать «все» на Украине
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным позвонил лидеру Франции Эммануэлю Макрону и заявил тому, что глава РФ хочет «забрать все». Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, Путин дал понять Трампу, что в течение следующих двух месяцев он предпримет новые попытки по наступлению вплоть до административных границ регионов, в которых Россия имеет значительные позиции.

«Он хочет забрать все», — заявил Трамп Макрону, вспоминая разговор с Путиным.

Путин также якобы дал понять Трампу, что в ближайшие несколько месяцев Вооруженные силы России планируют наступать на востоке Украины, пишет Axios.

До этого журналист портала Барак Равид, ссылаясь на информированные источники, писал, что Трамп объявит 14 июля о новом плане поставок вооружения для Киева, в который, возможно, войдет наступательное оружие. Американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной.

Ранее американский подполковник обратился к Западу с советом о России.

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