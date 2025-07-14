Сенатор Грэм предупредил страны о последствиях сотрудничества с Россией

Сенатор Грэм: Китаю, Индии и Бразилии придется выбрать между США и Россией

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что странам, сотрудничающим с Россией, предстоит экономический выбор. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

«Государствам, взаимодействующим с РФ, необходимо определиться с экономическими приоритетами», — заявил сенатор, упомянув Китай, Индию и Бразилию.

Грэм также прогнозирует изменение ситуации на украинском направлении в связи с ожидаемыми поставками вооружений.

Также Грэм призвал отслеживать решения по замороженным российским активам в преддверии заявления президента США Дональда Трампа. Он отметил расхождения в подходах: европейские союзники предлагают ограниченное использование процентов от активов, тогда как минфин США рассматривает более решительные меры.

14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ заявили об опасениях Украины накануне «большого заявления» Трампа о России.