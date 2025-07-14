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Политолог: Трамп может ввести 500%-ные пошлины против РФ, но есть одно «но»

Политолог Дудаков: Трамп не обязан вводить 500%-ные пошлины против РФ
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Alex Brandon/AP

Все понимают, что заявление Вашингтона о 500-процентных пошлинах против России — блеф. Тарифы затронут ключевых американских партнеров, что приведет к рецессии внутри страны. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

«За [президентом США Дональдом] Трампом закрепится право, но не обязанность вводить эти тарифы. Плюс там будет делаться большое количество исключений для стран, которые какую-либо помощь поставляли Украине. И это не только ЕС, но и та же Индия, например, которая гуманитарную помощь поставляла на Украину в 2022 году», — отметил эксперт.

Он добавил, что американские пошлины вряд ли кого-то могут испугать, поскольку возможности администрации США в том, чтобы показать свою силу, ограничены.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Трамп может объявить о новых мерах в отношении России, касающихся конфликта на Украине. Он пояснил, что речь может пойти о поддержке законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Документ предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о введении пошлин на товары из ЕС и Мексики.

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