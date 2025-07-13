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Британский эксперт заявил, что Трамп может поддержать проект о пошлинах против РФ

Меркурис: Трамп может объявить о поддержке проекта по пошлинам против России
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Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп может объявить о новых мерах, касающихся конфликта России с Украиной. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Речь может пойти о поддержке законопроекта сенатора Линдси Грэма», — пояснил он.

Проект предполагает пошлины не только на товары из РФ, но и из стран, которые торгуют с Россией.

В качестве наказания законопроект предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Инициатива Грэма не пользуется полной поддержкой в США. Так, издание The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром.

Ранее сенатор Грэм заявил, что пришло время «изменить правила игры» для Путина.

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