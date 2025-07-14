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В Кремле рассказали о просьбе живущего во Франции графа Шереметева перебраться в Россию

Песков: Кремль приветствует желание графа Шереметева переселиться в Россию
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Валерий Мельников/РИА Новости

Кремль получил от МИД информацию об обращении графа Петра Шереметева и приветствует его желание переселиться в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга, передает ТАСС.

«Наш соотечественник изъявил такое желание, и, конечно, это можно только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

12 июля посольство России в Париже сообщило, что направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину.

Петр Шереметев родился в 1931 году в Марокко, куда его семья переехала после революции в Российской Империи. Он является потомком графа Бориса Петровича Шереметева. В 1975 году Петр Шереметев стал почетным вице-президентом Франко-российского общества дружбы, с 2005 года — вице-президент Федерации русских партий Европы, а с 2012 года является председателем президиума Международного совета российских соотечественников.

Ранее новый посол Франции раскрыл отношение его страны к России.

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