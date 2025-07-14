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В России обвинили НАТО в стремлении превратить Молдавию в «военный таран»

СВР РФ: НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России
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MMCXIII/Shutterstock/FOTODOM

НАТО активно готовится задействовать Молдавию в качестве «тарана» в потенциальном вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

По данным СВР, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию республики в «передовой плацдарм» Североатлантического альянса на восточном фланге с учетом продвижения Вооруженных сил России на Украине.

В ведомстве добавили, что из граждан Молдавии хотят сделать «пушечное мясо» в ходе возможной войны с Россией, они примут на себя «главный удар». Отмечается, что для этого руководство НАТО заставляет молдавские власти переходить на натовские концепции ведения войны.

В службе добавили, что армию Молдавии заполняют военными инструкторами из стран-членов НАТО. В республике развертываются профильные учебно-тренировочные центры.

Тем временем, 3 июля данные опроса социологической компании IMAS показали, что подавляющее большинство граждан Молдавии выступили за сохранение нейтралитета и восстановление хороших отношений с Россией, которые охладели при Санду и ее Партии действия и солидарности.

Ранее в Молдавии начали собирать подписи за союз страны с Россией.

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