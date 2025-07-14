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В Госдуме назвали главное препятствие для ЕС в подготовке к конфликту с РФ

Депутат ГД Гурулев: население Европы не готово воевать с Россией
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Европа взяла курс на военное противостояние с Россией. Проблем с вооружением у нее не возникнет — что не смогут произвести сами, закупят у США. Однако у Брюсселя есть весомое препятствие, которое мешает осуществить задуманное в ближайшее время — это население, не готовое воевать. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Он отметил, что граждане Европейского союза не торопятся идти в армию, поэтому враждебные информационные операции Европы сейчас нацелены скорее не на Россию, а на внутреннюю аудиторию. Брюсселю, по его словам, необходимо сформировать в головах своих граждан образ врага, который неизбежно нападет на Польшу, Германию и другие страны.

«Я не думаю, что европейцы будут готовы к прямому столкновению к 2029 году. Не будут. Скорее к 2030-2031 годам. Почему? Это как раз тот срок, за который они смогут подготовить свое население к войне. Вбить людям в голову, что война неизбежна, что другого варианта у них якобы нет», — сказал Гурулев.

8 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО и Евросоюз ведут подготовку к военному конфликту с Россией.

Он также сообщал о милитаризации стран Евросоюза, По его словам, сумма военных бюджетов стран НАТО сейчас в 10 раз превосходит оборонные расходы РФ. Несмотря на это, государства организации продолжают бояться Россию и приписывать ей агрессивные намерения, подчеркивал дипломат.

Ранее стал известен план Трампа по вооружению Украины.

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