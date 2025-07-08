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В МИД РФ завили, что НАТО и Евросоюз готовятся к войне с Россией

Грушко: НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

НАТО и Европейский союз ведут подготовку к военному конфликту с Россией. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко после заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, на встрече обсуждалась нынешняя ситуация в области безопасности, а также милитаризация НАТО и Евросоюза.

«Они (НАТО и ЕС — прим.ред) конкретно готовятся к военному столкновению с Россией», — отметил Грушко.

Грушко и ранее заявлял о милитаризации стран Евросоюза, Так, по его словам, сумма военных бюджетов стран НАТО сейчас в 10 раз превосходит военные расходы РФ. Несмотря на это, государства организации продолжают бояться Россию и приписывать ей агрессивные намерения, подчеркнул он.

24–25 июня в Гааге состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-участниц организации согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Генсек Марк Рютте на пресс-конференции подчеркнул, что Североатлантический альянс должны быть уверен, что сможет защититься от российской угрозы.

По мнению Рютте, Западу не следует быть «наивным по отношению к России».

21 мая послы ЕС согласовали план милитаризации Европы объемом €150 млрд, который предложила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее политолог назвал способ «утихомирить ощетинившуюся Европу».

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