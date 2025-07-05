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Стал известен план Трампа по вооружению Украины

Политолог Бааб: Трамп хочет заставить Европу поставлять оружие Киеву
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Ken Cedeno/Reuters

Немецкий политолог и журналист Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что президент США Дональд Трамп намерен заставить ЕС стать посредником в поставках оружия Украине и сохранить личное неучастие в украинском конфликте.

По словам политолога, Трамп хочет «европеизировать» конфликт между Россией и Украиной. Поэтому генсек НАТО Марк Рютте соглашается на все предложения Трампа, а премьер Великобритании Кир Стармер готов закупать ракеты на деньги британских налогоплательщиков.

«Элита в Европе ничему не учится. Она просто не может себе этого позволить. Вместо этого они (лидеры ЕС. — «Газета.Ru») милитаризируют свои страны и готовятся к войне с Россией», — пояснил Бааб.

До этого хорватское издание Advance писало, что разговор президента России Владимира Путина с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном укрепил позицию РФ по Украине.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине.

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