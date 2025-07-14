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Политолог предположил, что Келлог приехал в Киев шантажировать Украину

Политолог Дудаков: Келлог во время визита в Киев может шантажировать Украину
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Mariam Zuhaib/AP

Спецпосланник президента США по вопросу Украины Кит Келлог во время визита на территорию республики может начать непубличный шантаж, требуя в обмен на поставки оружия ВСУ переформатировать кабинет министров. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Я вполне допускаю, что администрация Трампа попытается пошантажировать украинцев. Я думаю, что, в частности, им могут пообещать дополнительные поставки вооружений в обмен на то, что мы увидим процесс переформатирования украинской политики в том ключе, который хотела бы видеть нынешняя республиканская администрация. То есть не зря сейчас много разговоров ходит о возможных больших перестановках в кабинете министров Украины», — сообщил Дудаков.

Он предположил, что эти темы могут быть затронуты во время встречи Келлога и главы офиса президента Андреем Ермаком и украинским лидером Владимиром Зеленским. Представитель Трампа также может поднять вопрос о теме коррупции в контексте поставок оружия от предыдущей администрации США, указал эксперт.

Политолог также напомнил, что Келлог является проукраинским ястребом в кабинете Дональда Трампа, и он вряд ли станет критиковать Украину публично. Тем не менее, у Вашингтона есть непубличные рычаги давления на Киев, и он будет ими пользоваться, подчеркнул Дудаков.

14 июля специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог прибыл на Украину с рабочим визитом. Предполагается, что американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Ранее Трампа предостерегли «от главной ошибки в своей жизни» в отношении России.

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