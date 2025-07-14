Трампа предостерегли «от главной ошибки в своей жизни» в отношении России

Если президент США Дональд Трамп ввяжется в конфликт на Украине, то допустит главную ошибку в своей жизни и уже не сможет от него «отмазаться», став вторым Джо Байденом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«Что он [Трамп] скажет, это вы знаете, утечек уже много. И исходя из того, что он заявлял о своем разочаровании [Владимиром Путиным]. Хотя я не знаю, что называется, в каком сне он видел другую позицию Путина. Трамп вообще мастер удивлять, но очень не хочется, чтобы он допустил главную ошибку в своей жизни, которая перевернет и перечеркнет все его усилия и как миротворца, и как нового типа лидера для Соединенных Штатов», — заявил Ордуханян.

Если Трамп ввяжется в конфликт на Украине, то он не сможет от него «отмазаться», республиканец «будет всего лишь вторым Байденом», подчеркнул он. Аналитик понадеялся, что Трамп «удивит» Россию и даже самого себя. Все, что можно сделать, исходя из «непредсказуемости Трампа» — это скрестить пальцы, сказал политолог.

До этого журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информированные источники писал, что Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения для Киева, в который, возможно, войдет наступательное оружие. Трамп также отметил, что Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной.

Ранее американский сенатор рассказал о злости Трампа на Путина.