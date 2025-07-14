Вице-премьер Италии раскритиковал бюрократию и ограничения ЕС

Вице-премьер Италии Сальвини: бюрократия и ограничения ЕС не лучше пошлин

Введение новых торговых пошлин принесет Евросоюзу такой же вред, какой уже приносит его бюрократический аппарат, заявил в интервью газете Corriere della Sera вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

«Пошлины неправильны и вредны, но нам нужно быть прагматичными и признать, что бюрократия и ограничения Брюсселя не менее негодны», — подчеркнул политик.

По его словам, решение о тарифах еще можно будет смягчить на фоне того, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях вновь отложила их введение.

13 июля президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран примут аналогичное решение, Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к скорейшему урегулированию торгового спора между ЕС и США, заявив о необходимости принятия «решительных» контрмер в отношении Вашингтона, если переговоры по пошлинам не дадут результата.

Ранее Макрон сообщил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США.