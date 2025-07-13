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Минфин ФРГ призвал принять меры против США из-за возможных пошлин

Минфин ФРГ: ЕС нужно принять меры против США при провале переговоров по пошлинам
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Global Look Press

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к скорейшему урегулированию торгового спора между Европейским союзом и США, заявив о необходимости принятия «решительных» контрмер в отношении Вашингтона, если переговоры по пошлинам не дадут результата. Его слова приводит газета Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что от пошлин президента США Дональда Трампа проиграют все страны.

«Они представляют как минимум такую же угрозу для экономики США, как и для компаний в европейских странах. По этой причине торговый конфликт должен быть прекращен», — сказал Клингбайль.

Министр призвал обе стороны к деэскалации ситуации, подчеркнув, что в данный момент «никому не нужны новые угрозы или провокации».

При этом он добавил, что правительство Германии не будет отступать.

«Если решение путем переговоров не будет найдено, мы должны принять решительные контрмеры для защиты рабочих мест и компаний в Европе», - указал Клингбайль.

Вице-канцлер призвал Германию готовиться к контрмерам.

«Мы должны и дальше укреплять наши глобальные торговые отношения с другими странами», — заключил он.

До этого Трамп сообщил, что США с 1 августа введут пошлины в размере 30% на товары из Евросоюза и Мексики.

Ранее в США заявили, что Трамп всерьез рассматривает 500% пошлины на импорт из России.

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