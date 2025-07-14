Сенатор Пол: чтобы вооружить Украину, США берут в долг у Китая

Чтобы вооружить Украину, США вынуждены занимать деньги у Китая. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол в интервью на YouTube-канале Mario Nawfal.

«Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину, нам приходится брать в долг у Китая», — сказал сенатор.

По его словам, многие американские политики готовы следовать большим целям, забывая про экономическую сторону вопроса. Пол отметил, что «ястребы», которыми в США называют сторонников военных методов, еще больше хотят финансировать военный конфликт. «Левые» хотят выделить еще больше пособий Киеву, сказал он.

Пол считает, что вместо того, чтобы еще больше вовлекаться в украинский конфликт и загонять себя в долги, властям США лучше перенаправить внимание на внутренние проблемы страны.

В интервью телеканалу NBC News президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, однако не раскрыл его содержание.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что американский лидер в своем «большом заявлении», вероятнее всего, объявит о поставках оружия Украине и новых санкциях против России, однако продолжит диалог с Москвой.

Блохин подчеркнул, что действия Трампа станут негативным шагом, однако потенциальные санкции будут либо временными, либо «секторальными» и не в полном объеме.

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.