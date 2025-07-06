Bild: без ракет для Patriot и HIMARS Украина обречена на поражение к сентябрю

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) без поставок американских ракет перестанут существовать через одну-две недели, а установки HIMARS станут бесполезны уже в сентябре. Об этом написал немецкий военный эксперт Томас Тайнер в газете Bild.

«Без Patriot Киев обречен. В случае сдержанного использования ракет HIMARS хватит до сентября», — отметил эксперт.

Он добавил, что в случае американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который на вооружении у Украины, все будет зависеть от натиска российских войск. Если целей будет много, то имеющийся запас ракет к нему может быть израсходован за одну-две недели. В таком случае страна будет беззащитна во время атак РФ.

Кроме того, аналитик считает, что в случает нехватки ракет для Patriot украинские власти будут вынуждены отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности, такие как немецкий IRIS-Т, иначе они окажутся легкой добычей для российских баллистических снарядов.

2 июля США заморозили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки американских запасов. Военные обеспокоены, что количество боеприпасов армии США значительно сократилось из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке и продолжает сокращаться.

В британском журнале The Economist также выразили мнение, что президент США Дональд Трамп приостановил военную поддержку Киева из-за неприязни к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее российский политолог объяснил прекращение поставок военной помощи Украине от США.