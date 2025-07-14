Рада рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В случае принятия законопроектов военное положение и мобилизация на Украине будут продлены еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года.

4 июня депутаты Рады приняли в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Если документ вступит в силу, такие граждане получат право на год подписывать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). При этом для возрастных военнослужащих будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев, за время которого они смогут расторгнуть контракт.

За день до этого украинские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, предполагающий создание в стране должности военного омбудсмена. В его обязанности будет входить рассмотрение жалоб, проведение проверок и участие в процессе устранения каких-либо нарушений. Всего «за» реализацию инициативы проголосовали 287 депутатов.

Ранее в Верховной раде призвали усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте.