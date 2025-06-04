Рада приняла в первом чтении закон о мобилизации мужчин старше 60 лет

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По закону новому граждане 60+ смогут на год подписывать контракт с украинской армией. Для возрастных военных будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев, за время которого у них будет право расторгнуть контракт.

В самом же минобороны Украины данную инициативу не поддержали, отметив, что пожилых людей стоит отправлять только на небоевые должности, однако туда будут брать только людей с аналогичным опытом работы.

Недавно депутат Верховной рады Елена Шуляк сообщила, что с 1 июня внутренне перемещенные лица (ВПЛ) на Украине подлежат мобилизации наравне с остальными гражданами мужского пола от 25 лет.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации.

В связи с этим мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покинуть страну. За уклонение от военной службы во время действия военного положения на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Украине призвали «уничтожить и наказать» граждан за сопротивление мобилизации.