На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рада приняла в первом чтении закон о мобилизации мужчин старше 60 лет

«Страна»: Рада приняла в первом чтении закон о добровольной мобилизации мужчин 60+
close
РИА Новости

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По закону новому граждане 60+ смогут на год подписывать контракт с украинской армией. Для возрастных военных будет действовать испытательный срок в течение двух месяцев, за время которого у них будет право расторгнуть контракт.

В самом же минобороны Украины данную инициативу не поддержали, отметив, что пожилых людей стоит отправлять только на небоевые должности, однако туда будут брать только людей с аналогичным опытом работы.

Недавно депутат Верховной рады Елена Шуляк сообщила, что с 1 июня внутренне перемещенные лица (ВПЛ) на Украине подлежат мобилизации наравне с остальными гражданами мужского пола от 25 лет.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации.

В связи с этим мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покинуть страну. За уклонение от военной службы во время действия военного положения на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Украине призвали «уничтожить и наказать» граждан за сопротивление мобилизации.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами