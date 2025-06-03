На Украине поддержали законопроект о создании военного омбудсмена

Рада в I чтении проголосовала за создание на Украине военного омбудсмена

Депутаты Верховной рады проголосовали в I чтении за законопроект, в рамках которого на Украине планируется создать военного омбудсмена. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Рада поддержала за основу законопроект о военном омбудсмене. «За» — 287. Омбудсмен будет иметь право принимать жалобы, проводить проверки и требовать устранения нарушений. Дальше — второе чтение еще», — написал депутат.

О создании должности военного омбудсмена в сентябре 2023 года сообщал министр обороны Украины Рустем Умеров. По главы ведомства словам, он будет заниматься «военными потребностями народа и украинских воинов». Какие-либо конкретные обязанности и функции нового должностного лица Умеров не обозначил.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации.

В связи с этим мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покинуть страну. За уклонение от военной службы во время действия военного положения на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее на Украине началась мобилизация внутренних переселенцев.