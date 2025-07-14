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Политолог заявил, что Мерц готовит Германию к войне с Россией

Политолог Суслов: Мерц готовит Германию к прямому военному конфликту с Россией
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Fabrizio Bensch/Reuters

Милитаризацией Германии канцлер Фридрих Мерц готовит страну к прямому военному конфликту с Россией. Об этом РИА Новости заявил замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.

По его словам, своим курсом Мерц превращает Германию во врага России. Эксперт отметил, что этот процесс начался при предыдущем канцлере Олафе Шольце, однако Мерц прикладывает еще больше усилий, пытаясь таким образом закрепить «политическое лидерство в Европе».

При помощи антироссийской риторики Берлину проще получать материальные ресурсы для реализации своего плана, речь идет о «возрождении Третьего рейха», считает Суслов.

«Учитывая, что Мерц призывает не бояться Россию, то есть выступает за преодоление страха, который сформировался у немцев после 1945-го, его можно считать открытым врагом России. Он занимается материально-технической и политико-психологической подготовкой страны к войне», — сказал Суслов.

9 июля Мерц заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Он пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

Ранее в Госдуме заявили, что жители Германии не разделяют желание Мерца милитаризировать ФРГ.

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