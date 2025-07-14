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Запад использует замороженные активы РФ, чтобы «заставить» ее сесть за стол переговоров

CBS: Запад намерен использовать $305 млрд замороженных активов России
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Global Look Press

Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что страны Запада намерены использовать замороженные активы России ($300 млрд в Европе, $5 млрд в США), чтобы изменить ее поведение и усадить за стол переговоров, так как «Путин понимает только силу». Об этом сообщает CBS News.

Сенатор отметил, что разрабатываются планы, как европейцы могут получить доступ к российским активам (включая проценты), а Соединенные Штаты также могут использовать свои $5 млрд. Часть плана также включает предоставление НАТО активов Украине для закупки вооружений у США.

До этого американский сенатор Линдси Грэм сообщил о подготовке значительного пакета санкционных мер против России. Он связал инициативу с предстоящим выступлением президента США Дональда Трампа, не раскрывая деталей.

На прошлой неделе Трамп заявил, что намерен 14 июля сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о планах передать Украине новые системы Patriot.

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