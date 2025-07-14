В Италии рассказали о возможных последствиях торговой войны с США

Премьер Италии Мелони: торговая война на Западе ослабит всех ее участников

Взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

По ее словам, торговая война на Западе приведет к ослаблению союзников «перед лицом глобальных вызовов».

«У Европы есть экономическая и финансовая мощь, чтобы отстоять свои аргументы и добиться справедливого и разумного соглашения», — сказала Мелони.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран примут аналогичное решение, Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к скорейшему урегулированию торгового спора между ЕС и США, заявив о необходимости принятия «решительных» контрмер в отношении Вашингтона, если переговоры по пошлинам не дадут результата.

Ранее политолог объяснил решение Трампа ввести пошлины в размере 30% на товары из ЕС.