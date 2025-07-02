В МИД РФ прокомментировали активность НАТО в Балтике

НАТО может превратить самый спокойный в военном плане балтийский регион в зону военного противостояния. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По словам дипломата, Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны в балтийском регионе.

«Так что мы будем во всеоружии и не допустим того, чтобы НАТО могла спроецировать силу с балтийского и северного направлений», — сказал Грушко.

20 июня правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.