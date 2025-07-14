Трамп отказался комментировать возможные ограничительные меры в отношении РФ

Трамп ушел от ответа, ждать ли новых ограничительных мер против России

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о подготовке новых ограничительных мер против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра мы все увидим», — заявил политик журналистам.

14 июля американский сенатор Линдси Грэм сообщил о подготовке значительного пакета санкционных мер против России. Грэм связал инициативу с предстоящим выступлением Дональда Трампа, не раскрывая деталей. Также сенатор призвал отслеживать решения по замороженным российским активам в преддверии заявления президента США.

14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали об особенностях позиции Трампа по Украине.