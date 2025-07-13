В США рассказали об особенностях позиции Трампа по Украине

RS: Трамп часто дает волю эмоциям в отношениях с Россией насчет Украины

Президент США Дональд Трамп в вопросе украинского конфликта зачастую руководствуется эмоциями, которые противоречат его же собственным заявлениям. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

В публикации отмечается, что Трамп пришел к власти, насмехаясь над создателями «вечных войн». Всплеск эмоций президента США, например, недовольство президентом России Владимиром Путиным или жажда демонстрации силы, могут возродить политику, которую американский лидер когда-то осуждал, подчеркивает издание.

RS утверждает, что поведение Трампа может быть тактикой торга в переговорах по Украине. В издании считают, что приближенные главы Белого дома могут использовать перемены в его настроении, чтобы подтолкнуть США к длительной конфронтации с Россией.

До этого американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что у Трампа нет козырей против России.

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что 14 июля сделает важное заявление по поводу России, но не раскрыл его содержание. Президент США подчеркнул, что разочарован в Москве, но предложил посмотреть, что произойдет в ближайшие пару недель.

Ранее американский профессор объяснил резкие высказывания Трампа в адрес Путина.