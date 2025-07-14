Сенатор США перед заявлением Трампа призвал следить за судьбой российских активов

Грэм перед заявлением Трампа о России призвал следить за арестованными активами

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в российский перечень террористов и экстремистов) призвал отслеживать решения по замороженным российским активам в преддверии заявления президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью CBS News.

«Ждите завтрашнего заявления. Следите за новостями об арестованных активах», — заявил Грэм.

Он отметил расхождения в подходах: европейские союзники предлагают ограниченное использование процентов от активов, тогда как Минфин США рассматривает более решительные меры.

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