На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто займет пост премьера Украины

Зеленский может назначить премьером Украины Юлию Свириденко
true
true
true
close
President.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложит должность премьер-министра республики первому вице-премьеру Юлии Свириденко. Об этом сообщают телеканал «Общественное» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Утверждается, что Зеленский уже принял решение о смене состава правительства.

«Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко», — говорится в сообщении.

Очередной виток слухов о скором увольнении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля появился месяц назад. В июне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что офис президента Украины планирует назначить на место премьера министра экономики Юлию Свириденко. Причинами такой перестановки депутат назвал потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере.

Позже Зеленский опроверг информацию о возможной отставке премьера Украины Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль может стать новым министром обороны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами