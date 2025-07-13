В Афганистане заявили о выполнении всех условий для международного признания

Все условия для официального международного признания Исламского эмирата Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве Афганистана) выполнены. Об этом заявил министр информации и культуры страны Хайрулла Хайрхва, сообщает РИА Новости.

«Власти Афганистана выполнили все условия, необходимые для официального международного признания в соответствии с соглашением о восстановлении мира в Афганистане, достигнутым в Дохе», — заявил чиновник, имея в виду договоренности 2020 года.

Он добавил, что официальное признание ИЭА положительно повлияет на экономику в стране, в частности, поможет привлечь инвестиции из-за рубежа. Хайрхва призвал международное сообщество взять пример с России и принять реальное положение дел. Он подчеркнул, что Афганистане восстановлена безопасность, прекращено производство наркотиков и искоренена коррупция. По словам министра, впервые за десятилетия в стране удалось установить стабильную централизованную власть.

3 июля в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, решение было принято российским президентом Владимиром Путиным по предложению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Посол отметил, что такое решение показывает искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.

Ранее сообщалось, что Афганистан намерен предложить России участие в крупных совместных проектах.