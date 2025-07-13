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Политолог сообщил о планах украинцев «пересидеть» Трампа

Политолог Скачко: Киев уверен, что сможет «пересидеть» президентство Трампа
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Thomas Peter/Reuters

Киев и Брюссель уверены, что смогут «пересидеть» трудный для них период президентства в США Дональда Трампа. Таким мнением поделился политолог Владимир Скачко в беседе с газетой «Взгляд».

Эксперт также отметил, что власти Украины убеждены, что конфликт с Россией затянется надолго. По его словам, они рассчитывают, что Европа в ближайшие годы нарастит военно-технические мощности, что поможет сократить количественное и качественное отставание от российского ВПК.

«Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», — сказал политолог.

До этого замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле фактически себя изжил. Он отметил, что, за исключением гуманитарных вопросов, полноценных переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле не проводилось.

Кислица считает, что российские переговорщики прибыли в Турцию с целью «продиктовать ультиматум», отвергнув предложенные Киевом условия прекращения огня. В частности, он указал на то, что российская сторона отказалась от проведения встречи лидеров двух государств, которая, по мнению замминистра, могла бы «сформировать конструктивную атмосферу, благоприятствующую достижению соглашений».

Ранее стало известно, почему Зеленскому выгодно продолжать военный конфликт.

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