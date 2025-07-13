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В МИД РФ раскрыли главную тему прошедших переговоров Лаврова и Рубио

Захарова: тема Украины была приоритетной на встрече Лаврова и Рубио
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Тема украинского конфликта была приоритетной на переговорах госсекретаря США Марка Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Конечно, тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — сказала Захарова.

Комментируя слова Рубио, что по Украине был предложен новый подход Захарова отметила, что в данном вопросе нет интриги, поскольку это часть деятельности дипломатов.

11 июля Лавров сообщил, что в ходе встречи с Рубио в Куала-Лумпуре обсуждались серьезные вещи, а не вбросы CNN с аудиозаписью якобы угроз президента США Дональда Трампа разбомбить Москву или Пекин.

До этого телеканал CNN обнародовал аудиозапись, датированную 2024 годом, на которой нынешний президент США Дональд Трамп пересказывает содержание беседы с президентом России Владимиром Путиным. В пересказе Трампа упоминаются прямые угрозы о возможном нанесении бомбовых ударов в случае пересечения российскими войсками украинской границы.

10 июля Сергей Лавров и Марк Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. Российский МИД подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится.

Ранее Лавров раскрыл, что сказал Рубио в ходе встречи.

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