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Лавров прокомментировал встречу с госсекретарем США Рубио

Лавров: на встрече с Рубио вбросы CNN про якобы бомбежку Москвы не обсуждались
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MANDEL NGAN/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре обсуждались серьезные вещи, а не вбросы CNN с аудиозаписью якобы угроз президента США Дональда Трампа разбомбить Москву или Пекин. Его слова приводит ТАСС.

«Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю нейросеть — не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина, но все-таки мы серьезные вещи обсуждали», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

До этого телеканал CNN обнародовал аудиозапись, датированную 2024 годом, на которой нынешний президент США Дональд Трамп пересказывает содержание беседы с президентом России Владимиром Путиным. В пересказе Трампа упоминаются прямые угрозы о возможном нанесении бомбовых ударов в случае пересечения российскими войсками украинской границы.

Накануне Сергей Лавров и Марк Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. Российский МИД подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится.

Ранее Лавров раскрыл, что сказал Рубио в ходе встречи.

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