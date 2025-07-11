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Лавров раскрыл, что сказал Рубио в ходе встречи

Лавров: на встрече с Рубио подтвердил прежнюю позицию России по Украине
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Hasnoor Hussain/Reuters

На встрече с госсекретарем США Марко Рубио РФ подтвердила свою прежнюю позицию по решению Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

11 июля Лавров и Рубио переговорили в кулуарах заседания глав внешнеполитических ведомств Восточноазиатского саммита (ВАС), которое состоялось в Малайзии.

10 июля Лавров и Рубио провели переговоры на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Встреча продолжалась около 50 минут.

В министерстве иностранных дел РФ рассказали, что дипломаты провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. В том числе главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине, а также событий в Сирии и Иране.

Ранее Рубио заявил, что урегулирование конфликта на Украине потребует «времени и терпения».

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Переговоры о мире на Украине
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