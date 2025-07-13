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Появились новые кадры из квартиры Путина в Кремле

Опубликованы кадры гардероба и кухонного сервиза в квартире Путина в Кремле
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры из квартиры президента России Владимира Путина в Кремле, на которые попала часть гардероба главы государства.

Съемка проводилась в рамках подготовки документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». На кадрах показана часть гардероба президента. Из видео следует, что галстуки российского лидера находились на открытых вешалках. Также в гардеробе были представлены около десяти костюмов и несколько рубашек.

Помимо этого, журналисты показали лифт в Кремле и кухонный сервиз российского лидера.

Зарубин побывал в гостях у Путина в его кремлевской квартире в мае. Глава государства рассказал о распорядке дня, показал, что у него в холодильнике, а также пригласил репортера за стол. Ранее президент России признавался, что третий год ночует в Кремле. Как живет российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин показал, что у него в холодильнике и на столе в кремлевской квартире.

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