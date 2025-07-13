Политолог заявил, что Армению нельзя назвать независимым государством

На данный момент не приходится говорить об Армении как о независимой и субъектной стране, заявил в беседе с RT политолог Аслан Рубаев.

«Армения уже скопировала политическую модель поведения Украины, и мы это видим во всем: в отдалении от России, в отсутствии защиты национальных интересов», — сказал он.

Рубаев также высказал мнение о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян зачищает политическое поле от сильных личностей, патриотов и защитников национальных интересов страны.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вошли в резиденцию Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ).

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его пенис.