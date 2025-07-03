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Трамп хочет предложить Африке «невероятные коммерческие возможности»

Semafor: Трамп предложит африканским лидерам большие коммерческие возможности
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен предложить ряду африканских лидеров «невероятные коммерческие возможности» в целях усиления присутствия Соединенных Штатов в Африке. Об этом сообщает портал Semafor.

«Трамп на следующей неделе примет пятерых африканских лидеров, чтобы обсудить то, что Белый дом назвал «невероятными коммерческими возможностями» на континенте», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает портал, Трамп пообещал усилить интересы США в Африке, сосредоточившись на контроле над основными месторождениями полезных ископаемых на континенте.

Отмечается, что резкое сокращение помощи США, на которую полагались многие африканские страны, привело к обострению их дипломатических отношений с Вашингтоном, в то время как Китай и Россия усилили свое присутствие в регионе.

В конце июня президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Мали Ассими Гойта.

Политики обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу, а также ряд актуальных проблем региональной и международной повестки. Кроме того, будут подписаны соглашения об основах отношений между странами, о создании межправкомиссии, а также о сотрудничестве в области использования «мирного атома».

Ранее Путин назвал главного инициатора глобальной гонки вооружений.

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