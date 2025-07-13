МИД РФ прокомментировал статью о давлении России на Иран

МИД РФ назвал «грязной политизированной кампанией» статью американского консервативного портала Axios о том, что президент РФ Владимир Путин якобы призвал Иран пойти на ядерную сделку с США. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Западные СМИ продолжают наглядно демонстрировать свою истинную сущность – инструмента в руках политических элит, разведсообществ и т.н. глубинного государства, не гнушающихся никаких приемов, в том числе прямых провокаций и генерации фейков», — заявили в МИД РФ.

Целью этой кампании в российском министерстве иностранных дел назвали эскалацию напряженности вокруг иранской ядерной программы». В МИД РФ подчеркнули приверженность России политическому урегулированию кризиса в отношениях между Ираном, США и Израилем и призвали западные СМИ ознакомиться с официальными материалами о переговорах между РФ и Ираном и «не тиражировать фальшивки».

12 июля издание Axios написало, что Путин якобы призвал Иран согласиться на ядерную сделку с США, что подтвердили источники в ЕС и Израиле.

Издание утверждало, что Путин обозначил эту позицию в недавних телефонных разговорах с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Также Москва проинформировала об этом руководство Израиля, говорилось в публикации.

Источник в Иране эту информацию опроверг, подчеркнув, что Тегеран «не получал такого послания от Путина каким-либо образом».

Ранее стало известно о желании Макрона получить совет от Путина по поводу Ирана.