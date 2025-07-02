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Стало известно о желании Макрона получить совет от Путина по поводу Ирана

Кабмин Франции: Макрон хотел получить от Путина совет по Ирану
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Global Look Press/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон был заинтересован в позиции и совете российского лидера Владимира Путина по иранской ядерной программе. Об этом сообщила официальный представитель французского кабмина Софи Прима в ходе брифинга, трансляцию вел Елисейской дворец в Х.

Прима рассказала, что разговор двух лидеров стал существенным событием, поскольку Путин и Макрон не беседовали в течение долгого времени. Беседа продлилась около двух часов и обсуждение коснулось ряда вопросов, в особенности — тем Ирана и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Представитель кабмина Франции напомнила, что Россия входит в число подписавших договор государств.

«Президент республики хотел получить мнение, а также совет Владимира Путина по вопросу нераспространения ядерного оружия и Ирана», — отметила Прима.

Представитель французского кабмина отметила, что Макрон оптимистично оценил позицию Путина, который будет против выхода Ирана из ДНЯО.

Что касается вопроса Украины, то он был «гораздо менее важен» в ходе разговора, чем Иран, Макрон был «немного меньше» оптимистичен по этому вопросу, резюмировала Прима.

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков поделился подробностями разговора Путина и Макрона.

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