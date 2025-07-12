В Иране опровергли заявления о призыве Путина по ядерной сделке

Tasnim: Путин не призывал Иран к ядерной сделке с США с нулевым обогащением

Сообщения западных СМИ о том, что президент России Владимир Путин призывал Иран принять ядерную сделку с США на условиях полного отказа от обогащения урана являются недостоверными. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

»Тегеран не получал такого послания от Путина каким-либо образом», — заявил источник, добавив, что данный вопрос не поднимался на последней встрече представителей Москвы и Тегерана.

До этого издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что президент России Владимир Путин призвал Иран отказаться от обогащения урана и заключить ядерную сделку с Соединенными Штатами Америки. Издание утверждало, что Путин озвучил данную позицию в телефонных разговорах с президентами США и Франции, Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Кроме того, Москва якобы проинформировала о своей позиции руководство Израиля.

Ранее иранский посол заявил, что Тегеран продолжит программу мирного атома.