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В Раде посетовали на сложности в изменении предубеждений Трампа об Украине

Нардеп Мережко: практически невозможно изменить предубеждения Трампа об Украине
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Mystyslav Chernov/AP

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что «практически невозможно» изменить предубеждения президента США Дональда Трампа в отношении Украины, а оказываемой помощи недостаточно, чтобы «победить Россию». Его слова приводит газета Kyiv Independent.

По его словам, военной помощи недостаточно, чтобы «победить Россию» и вернуть территории. Кроме того, считает народный депутат, оказываемой поддержки не хватит даже на то, чтобы склонить Москву к переговорам.

«Практически невозможно изменить предубеждения Трампа в отношении Украины. Тем не менее, у Зеленского нет другого выбора, кроме как попытаться выстроить хоть какие-то конструктивные отношения с Трампом. У американцев есть необходимое нам оружие, которого у европейцев просто нет», — заявил Мережко.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

12 июля издание Politico сообщило, что администрация США рассматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. По его данным, американский лидер Дональд Трамп может задействовать президентские полномочия для передачи техники со складов Пентагона без согласования с Конгрессом.

Ранее Зеленский раскрыл детали «семи дней масштабных ударов» ВС РФ по Украине.

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