Трамп рассматривает вариант выделения Киеву оружия на сотни миллионов долларов

Администрация США рассматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. По данным Politico, американский лидер Дональд Трамп может задействовать президентские полномочия для передачи техники со складов Пентагона без согласования с Конгрессом.

Источники изданий уточняют: средства поступят из фондов, утвержденных при предыдущей администрации. Остаток неиспользованных ассигнований составляет $3,8 млрд.

Комитет по делам вооруженных сил (ВС) сената конгресса США 11 июля одобрил выделение 500 миллионов долларов на военную помощь Украине до 2028 года. Данное положение включено в утвержденный комитетом проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

Дональд Трамп 14 июля сделает важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что ждут от выступления Трампа в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о планах Трампа ввести санкции против России.