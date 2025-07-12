На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассматривает вариант выделения Киеву оружия на сотни миллионов долларов

Politico: Трамп изучает поставки оружия Украине на $300 млн
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Администрация США рассматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. По данным Politico, американский лидер Дональд Трамп может задействовать президентские полномочия для передачи техники со складов Пентагона без согласования с Конгрессом.

Источники изданий уточняют: средства поступят из фондов, утвержденных при предыдущей администрации. Остаток неиспользованных ассигнований составляет $3,8 млрд.

Комитет по делам вооруженных сил (ВС) сената конгресса США 11 июля одобрил выделение 500 миллионов долларов на военную помощь Украине до 2028 года. Данное положение включено в утвержденный комитетом проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

Дональд Трамп 14 июля сделает важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что ждут от выступления Трампа в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о планах Трампа ввести санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами