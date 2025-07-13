Зеленский раскрыл детали «семи дней масштабных ударов» ВС РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе «семи дней масштабных ударов» по территории республики ВС РФ использовали более 1800 дронов, 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты разных типов. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он призвал союзников Украины масштабировать технологии по производству дронов-перехватчиков.

«Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, «семерки» и всех партнеров», — написал Зеленский.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские военнослужащие в период с 5 по 11 июля нанесли шесть массированных ударов по объектам ВСУ. В рамках выполнения боевых задач, подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации задействовали передовые образцы высокоточного вооружения. Среди прочего, активно применялись ударные беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Ранее политолог предрек масштабный удар по объектам Украины предстоящей ночью.