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Путин рассказал, как ответил на хамство делегации США в адрес пограничника

Путин рассказал об отказе общаться с делегацией США после хамства пограничнику
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы отказался общаться с делегацией США из-за их грубого отношения к российскому пограничнику. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо. <...> Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали, как положено, как было предусмотрено протоколом. Но просто я с ними не общался», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что его отказ связан с пренебрежительным отношением делегации. По его словам, пограничники во время исполнения своих служебных обязанностей представляют государства. Грубое отношение к ним показывает позицию относительно страны, подчеркнул президент.

6 июля Путин заявил, что РФ и США во все времена находили нечто общее. По словам главы государства, долгое время отношения двух стран были «добрыми и своеобразными».

Ранее Путин рассказал, как Россия поддерживала США в борьбе за независимость.

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