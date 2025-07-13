СМИ заявили о ранении президента Ирана в ходе конфликта с Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан получил ранение ноги после авиаудара Израиля в ходе конфликта. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным журналистов, инцидент произошел 16 июня. Тогда в подвальных помещениях одного из зданий в Тегеране проходило заседание высокопоставленных должностных лиц. В это же время израильские войска выпустили по входам и выходам дома шесть управляемых ракет, следует из материала.

Агентство добавило, что в результате атаки некоторые участники заседания, в том числе и Пезешкиан, получили легкие ранения при эвакуации. Авторы материала отметили, что реализация удара Израиля была проведена по аналогии с ликвидацией лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносил удары по военным целям в Израиле.

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы США. Как сообщил президент США Дональд Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее посол Ирана в Москве высказался о конфликте с Израилем.