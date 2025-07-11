Посол Ирана в Москве высказался о конфликте с Израилем

Посол Ирана в РФ: Израиль совершил в регионе военное преступление

Тегеран считает атаку Израиля военным преступлением, которое подвело ситуацию в регионе к критической точке. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По его словам, Иран придерживался дипломатического подхода и не покидал стол переговоров, но мировое сообщество отрицало этот факт до нынешнего времени.

«Однако трагедии, совершенные израильским режимом в регионе и в нашей стране <...> сделали ситуацию критической», — подчеркнул посол.

Джалали отметил, что нападение на мирные ядерные объекты Ирана со стороны Запада уничтожило рациональный подход, ослабило переговорный процесс и стало «бессмысленным унижением нормативно-правовых механизмов».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Россия призвала Иран и Израиль к режиму прекращения огня без перерывов.