Посол РФ назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма Запада

Посол России в Осло Николай Корчунов назвал 17-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против РФ ярким примером западной политики неоколониализма. Об этом дипломат заявил РИА Новости, комментируя поддержку рестрикций правительством Норвегии.

«Санкции – яркий пример западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка. Очевидно, что страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики, игнорируя реальности многополярного мира», — сказал посол.

Корчунов добавил, что ответственность за последствия введенных санкций полностью лежит на их инициаторах. При этом, по словам дипломата, легитимность подобных мер ничтожна.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Рестрикции включали в себя ограничительные меры против 200 танкеров.

Сразу после этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Ранее премьер Нидерландов рассказал подробности о новом пакете санкций ЕС против России.