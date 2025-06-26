Премьер Нидерландов рассказал подробности о новом пакете санкций ЕС против России

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что 18-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации будет сильным, поскольку он затронет банки. Трансляция велась на сайте ЕК.

«Этот 18-й пакет, действительно довольно сильный. Ведь он, среди прочего, затрагивает банки», — сказал политик журналистам по прибытии на саммит Европейского союза.

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее призывал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия после полного прекращения поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России. Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Ранее Зеленский призвал «уменьшить российские аппетиты».