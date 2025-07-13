Во Франции сочли, что Путин считает страну «главным врагом» в Европе

Начальник генерального штаба Франции Тьерри Буркхард заявил, что Россия якобы считает республику «главным врагом в Европе». Его слова приводит France 24.

По его словам, это связано с поддержкой Францией Украины.

«Путин так сказал», — утверждает Буркхард.

Военный указал, что у российского лидера якобы есть «множество вариантов» ведения гибридной войны. К ним относятся кампании по дезинформации внутри Франции, кибератаки, шпионаж и саботаж подводной инфраструктуры. Начальник генштаба Франции счел это «серьезной угрозой».

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом.

На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. В дальнейшем на основе этого контингента планируется создание армейского корпуса международной коалиции из более чем 30 стран для поддержания безопасности Украины. Миссия коалиции будет заключаться в патрулировании воздушного и морского пространства, а также помощи в восстановлении украинской армии.

Ранее Мерц заявил, что путь к миру на Украине лежит через силу.