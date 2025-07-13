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Трамп пошутил по поводу работы президентом

Трамп пошутил, что не был предупрежден о том, насколько опасно быть президентом
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп пошутил, что задумался бы о том, нужно ли бороться за свой пост, если бы знал, как опасно его занимать, но его об этом никто не предупредил. Слова главы Белого дома приводит Fox News.

Он отметил, что президент — это «очень опасная работа».

«Быть президентом — очень опасная работа», — сказал Трамп.

По его мнению, работа президента является более опасной, чем работы гонщика и наездника на быке.

До этого агентство Associated Press со ссылкой на окружение политика сообщило, что поведение Трампа заметно изменилось после покушения, произошедшего летом 2024 года во время его предвыборной кампании. По словам его друзей, Трамп стал внимательнее и благодарнее к жизни. Они отмечают, что он проявляет большую бдительность на публичных мероприятиях, а само пережитое событие повлияло на его внутреннее состояние. Если многие предпочли бы забыть подобную травму, Трамп, наоборот, окружил себя напоминаниями о пережитом.

Ранее сообщалось, что после покушения Трамп потребовал у врача снимок своего мозга.

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