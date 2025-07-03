После покушения Трамп потребовал у врача снимок своего мозга

После прошлогоднего покушения президент США Дональд Трамп попросил у врача снимок компьютерной томографии (КТ) своего мозга. Об этом говорится в опубликованном The Washington Post (WP) отрывке из книги «2024: как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку».

Там говорится о том, что после случившегося политик попросил пройти КТ. Когда врач поинтересовалась, зачем, Трамп ответил, что ему это нужно. После обследования он захотел получить снимок со сканирования. Врач объяснила, что так больше не делают, и предложила ему письменный отчет, но политик настоял на своем.

«Это как тест на IQ ... Вам говорят, что у вас хороший мозг, поэтому я просто хочу иметь это (снимок. — «Газета.Ru») », — заявил Трамп после вопроса одного из помощников.

13 июля 2024 года в политика стреляли на предвыборном митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания. Республиканец был легко ранен в ухо. Стрелявшим был 20-летний американец Томас Мэтью Крукс — его ликвидировали на месте сотрудники Секретной службы.

Ранее сообщалось, что второго нападавшего на Трампа не взяли в ВСУ.